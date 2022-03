Eirawater stemnar Romsdal Sparebank

Eirawater stemnar Romsdal Sparebank for retten, for å unngå å bli kasta ut som kunde. Roger Sporsheim, som er advokat for Eirawater, seier stemninga no er levert til Møre og Romsdal tingrett. Banken fryktar at selskapet er finansiert med pengar frå terrorverksemd og ønskjer ikkje lenger å ha dei på kundelista. Retten avgjorde nyleg at banken må vente med å kvitte seg med Eirawater til ei ny rettsak avklarer om dei får lov å kvitte seg med storkunden. Det er førebels ikkje sett av dato til rettsaka.