Ein varebil mista eit dekk

Ein varebil har mista eit dekk ved Ysteneset på E136 i Ålesund. Politiet melder at varebilen køyrde vidare, slik at det kan tyde på at dekket fall ut av varerommet.

– Ein anna bil køyrde på dekket og fekk det under bilen. Denne bilen treng bilberging, melder politiet.

Ingen personar skal ha blitt skadd i hendinga.