Ein smitta på spisestad

To personar har testa positivt for koronasmitta i Sunndal. Begge testane viser mutert virus, men det er så langt uklart kva mutasjonar det er snakk om. Dei to smittetilfella har ingen tilknyting. Den eine personen var på gjennomreise og har ingen nærkontaktar i kommunen. Den andre jobba på spisestaden Timian og Persille, og har ifølge kommunen potensielt mange nærkontaktar. Kommunen jobbar no med å få sett aktuelle nærkontaktar i karantene.

Tilsette ved Timian og Persille som har jobba saman med den smitta er sett i karantene. Kommuneoverlegen oppfordrar i tillegg alle som har vore gjestar der frå måndag til onsdag denne veka om å bestille ein test umiddelbart, og samtidig gå i karantene.