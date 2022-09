Ein sikta for å fabrikkere nyhende

Ein person er sikta for å ha fabrikkert falske nyhende om trussel retta mot skolar i Ålesund, skriv politiet i ei pressemelding. – Ein ung person busett på Sunnmøre er siktet etter straffeloven § 187, andre ledd for å ha fabrikkert og distribuert falske nyheiter om trusselsaka, seier påtaleansvarleg i Møre og Romsdal politidistrikt Jan Roar Gidske. Politiet rykte tidlegare i dag ut på alle vidaregåande skular etter trusselmelding. Etter dette starta det å sirkulere falske nyheitsartiklar om at fleire personar var skotne. Politiet har gjennomført avhøyr av sikta, som har innrømt forholdet.