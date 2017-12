Ein person til legevakta for sjekk

Dei to bilane som kolliderte på Borgundvegen på Åse i Ålesund er no ute av vegbana. Trafikken flyt no som normalt på staden, seier operasjonsleiar i politiet Tor Andre Gram Franck. Det var ein sjåfør i kvar bil og den eine blir frakta til legevakta for ein sjekk.