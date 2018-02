Ein person sikta i samband med saka

Politiet bekreftar at dei har pågripe ein person som er sikta for kroppskrenking i samband med ein konfrontasjon like i forkant av drapet i Ålesund. – Han har vore til avhøyr, men er ikkje framstilt for fengsling, seier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad.