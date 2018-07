Ein person omkom i bilbrann i Ålesund

Brannen på Skansekaia blei meldt i 7.30-tida, og alle naudetatane rykte ut.

Politiet gjennomfører åstadundersøkingar på staden. Foto: Silje Bjerknes / NRK

Då var det uklart om det var nokon i bilen, men under sløkkearbeidet oppdaga brannvesenet at det var ein person i bilen. Etter ei tid stadfesta politiet at ein person omkom i brannen.

Området ved tinghuset blei sperra, og varmen på staden gjorde at fleire vindauge på tinghuset sprakk. I området var det også mykje røyk.

Mellom klokka 08.00 og 08.30 blei det meldt at brannen var sløkt.

Kameraovervaking på staden

Jørgen Molnes var innsatsleiar for politiet. Foto: Berge Myrene / NRK

Bilen som brann stod parkert inn til veggen til tinghuset, men politiet seier det er for tidleg å seie noko om brannårsaka. Bilen var totalt utbrent.

– No blir det gjort kriminaltekniske undersøkingar, med både taktisk og teknisk etterforsking, seier Jørgen Molnes, innsatsleiar i politiet.

Det skal vere kameraovervaking på staden, og desse opptaka blir sjølvsagt gjennomgått med tanke på å sjå om dei kan vise kva som skjedde.

– I tillegg blir det gjort åstadgransking og tatt vitneavhøyr, seier Molnes.

Trass i brannen blir Sunnmøre tingrett open som vanleg, men med eigen inngang frå austsida.