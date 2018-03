Ein person lauslaten

Den eine av dei to som var involvert i trusselsituasjonen i Skaregata er no lauslaten. Den andre har politiet framleis ikkje fått avhøyrt. Det seier politistasjonssjef Oddbjørn Solheim. Dei to som vart arresterte i Steinvågvegen på Aspøya er framleis inne til avhøyr. Politiet har ikkje tatt stilling til om dei skal framstillast for varetektsfengsling.