Ein person død etter koronasmitte i Herøy: – Det var dette vi frykta

Måndag ettermiddag stadfestar Herøy kommune at det pågåande smitteutbrotet har kravd liv. Eit eldre menneske med underliggande sjukdommar døydde søndag kveld.

– Det var nettopp dette vi fryktar, seier kommunedirektør Trond Arne Aglen.

Pasienten var ein av dei som kommunen gløymde å gje 3. dosen i starten av desember. Totalt 27 pasientar fekk ikkje den siste dosen med korona-vaksine, slik dei skulle hatt.

– Det er frykteleg trasig, og ein lurer på om utfallet kunne vore annleis dersom ein haddde fått vaksinert alle med tredje dose, seier han.

Kommunen blir no granska av Statsforvaltaren fordi dei gløymde vaksinene til dei eldste og sjukaste i Herøy.

Kommunedirektør Trond Arne Aglen blei drapstrua då han ba uvaksinerte helsearbeidarar om å vaksinere seg. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik / Vestlandsnytt

Fekk drapstruslar

Kommunedirektøren har stått i stormen etter at han fredag gjekk ut i NRK og kritiserte uvaksinerte helsearbeidarar. Han fortalte om eit helsevesent som er i ferd med å knele etter at over 140 menneske har blitt smitta med korona sidan 20. november. Det førte til drapstruslar mot han.

Ifølgje kommunen blei den døde pasienten smitta på avdelinga Blå, som ein av totalt seks pasientar som hittil har fått påvist smitte. I tillegg er no ni tilsette korona-sjuke.

Utelukkar ikkje fleire dødsfall

Kommunedirektøren utelukkar ikkje fleire dødsfall. Han seier dei seks pasientane som er smitta er prega av sjukdommen, og at alderen deira kan slå negativt ut.

Aglen har tidlegare forklart at noko av forklaringa på at dei 27 pasientane ikkje fekk tredjedosen, kan ha vore at den kom parallellt med influensavaksinen.

– Det går litt tid før toppen på sjukdommen slår til. Vi har frykta dette, difor har vi vore så alvorleg bekymra, seier Aglen.

Kommunedirektøren er svært lei for det utfallet denne infeksjonen fekk for pasienten og pårørande.

– Eg beklagar det sterkt. Eg har hatt kontakt med pårørande og gitt uttrykk for det, seier han.

Ein person er død etter korona-utbrotet som har råka Herøy omsorgssenter. Til saman er ni tilsette og seks pasientar smitta. Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK