Ein mista lappen

UP har gjennomført ein trafikkontroll i ei 80-sone på E39 på Ørskogfjellet. Ein fekk førarkortet beslaglagt, medan 15 fekk forenkla førelegg for å ha køyrt for fort. Høgaste hastigheit vart målt til 122 km/t. I tillegg fekk to personar forenkla førelegg for bruk av mobiltelefon.