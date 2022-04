Ein milepæl for Maritime Partner

Maritime Partner AS har inngått kontrakt om å levere ein 18 meters katamaran til Moskenes Shipping. Selskapet i Ålesund skal stå for detaljdesign, prosjektering og bygging. Dette er den førse elektriske katamaranen Maritime Partner skal bygge for det grøne skiftet, og selskapet meiner kontrakten difor er ein milepæl.