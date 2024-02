Ein femte person varetektsfengsla etter narkoopprulling i Ørsta

26. januar arresterte politiet fleire personar på ein gard i Ørsta i ein større aksjon. Politiet meiner dei avdekka at det vart produsert store mengder narkotika på staden.

Torsdag melder Sunnmørsposten at ein femte person er varetektsfengsla i litt over to veker med brev- og besøksforbod.