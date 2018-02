Eikrem scoret to for Seattle

Magnus Wolff Eikrem gjorde sine to første scoringer som Seattle Sounders-spiler i torsdagens treningskamp mot Cal United. Nordmannens lag vant 5-1. 27-åringen scoret oppgjørets første mål etter 16 minutter, mens han la på til 4-0 tidlig etter pause. Eikrem noterte seg også for en målgivende pasning bare en uke etter at han ble klar for klubben.