Eikrem med målgivende

Fotballspilleren Magnus Wolff Eikrem fra Molde sto for et målgivende frispark for Malmö i kveldens mesterligakvalifisering mot Vardar Skopje. Eikrem ble byttet inn etter 65 minutter, og var på banen i ti minutter før han sto for frisparket som Franz Brorsson med bakhodet nikket inn i nettmaskene, melder NTB.