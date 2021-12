Eikesdalen blir utvald kulturlandskap

Eikesdalen er peika ut til å vere utvald kulturlandskap i jordbruket. Det er ei nasjonal satsing leia av Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet. Formålet med satsinga er å sikre langsiktig forvalting av et utval jordbrukslandskap med svært store biologiske og kulturhistoriske verdiar. Grunngjevinga for utplukkinga peikar på Eikesdalen som eit dalføre med moderne jordbrukslandskap og lang driftshistorie. Noko som er spesielt for Eikesdalen er ein eineståande førekomst av edellauvskog med særeigen haustingstradisjon.