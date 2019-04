Eigna for vindkraft

Eitt av 13 område i Norge som NVE meiner er eigna for vindkraftutbygging ligg på Sunnmøre og Nordfjord. Det er også oppretta eit område i grenseområdet mellom Trøndelag og Møre. – Kartet skal ikkje lesast som at vi meiner at det skal vere fritt fram for vindkraft, understrekar vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.