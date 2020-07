Eigarane besøker Kleven

I dag kjem dei nye Kleven-eigarane på sitt første besøk på verftet etter at kjøpsavtalen blei kjent tysdag morgon. På det konkursramma Ulstein-verftet skal den nye leiinga møte representantar for 200 Kleven-tilsette som framleis er oppsagt etter konkursen. Dei er oppmoda til å ta kontakt med Nav for å sikre seg ei mellombels økonomisk løysing medan dei ventar på kor mange som får jobb i Kleven framover.