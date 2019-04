Eierne får 62 millioner i utbytte

Under behandling av årsregnskapet til Tafjord i dag foreslo konsernstyret et utbytte til eierne på nærmere 62 millioner kroner. I løpet av de siste ti årene har eierne fått tilført til sammen 686 millioner kroner. I 2018 ble resultatet til konsernet et resultat etter skatt på nærmere 259 millioner kroner. Dette er en økning på 89 millioner i forhold til året før. Årsaken til resultatet er først og fremst høye priser på kraft i det nordiske kraftmarkedet, opplyser konsernet.