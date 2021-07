Eier hundre prosent av Fjord1

Havila- eier Per Sævik og familien eier nå alle aksjene i Fjord1. Onsdag var siste børsdag for Fjord1, etter at Havila sin plan om å kjøpe opp og ta selskapet av Oslo børs, er fullført. Det skriver Nett.no. Planen videre er ifølge avisa å selge halvparten av Fjord1-aksjene til sin amerikanske partner, som har vært med å støtte oppkjøpet av rederiet.