Eiendomsskatt i nye Molde

Nye Molde kommune innfører eiendomsskatt i hele den nye kommunen etter nye takster fra 2020. Midsund har i dag ikke eiendomsskatt. Det nye kommunestyret vedtok i dag at det skal arbeides for et generelt fritak for eiendomsskatt for Midsund og Sekken, men pr i dag har man ikke funnet hjemmel for å gi fritak.