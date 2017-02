Eidsdal opptatt av å slå Valldal

I dag skal elever fra Eidsvåg skule kjempe for å få flest mulig poeng i Klassequizen. Deltagerne har mye variert kunnskap, men de er redd det kan komme spørsmål om mye de ikke kan. Derfor tror de at de må være heldige spørsmålene om de skal klare full pott. Det viktigste er uansett at de sanker flere poeng enn naborival Valldal.