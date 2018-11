Ei tann mindre og ei bot meir

To menn i Ålesund og tre i Kristiansund blei alle bortviste frå utestader eller sentrum etter krangling og knuffing. Ved ein utestad i Ålesund utviklia knuffinga seg til slåsting mellom to menn i 20-åra. Ein av dei fekk slått ut ei tann, og gjerningsmannen blei bortvist. Ein tenåring i Kristiansund tok ikkje påbodet om bortvising alvorleg, etter knuffing og slåsting. Då stod politiet for borttransportering sjølv, og med lovnad om at tenåringen ville få ei bot i posten.