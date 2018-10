Ei krevjande tid for skuleelevar

– Den tida vi no går inn i er krevjande for mange barn og unge, seier førebyggingsrådgivar i Surnadal kommune, Marit Solem Meisingset. Ho tek imot barn og unge med ulike utfordringar i alderen 6 til 18 år. – Det er noko som skjer før haustferien, der det spissar seg til for barn og unge. Då er sommarferien over, nytt skuleår og det skjer veldig mykje. Da kan det balle på seg og dei klarar ikkje å prestere på skulen, seier Meisingset.