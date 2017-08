Egil Olsen: – I rocken er det mer rebelsk å være lykkelig 

– Jeg bestemte meg for å lage en positiv plate. Det var tungt å lage den forrige, der jeg gravde i mørket. Det gikk tyngre inn på meg enn jeg trodde. Et rockealbum om monogami høres kanskje litt selvmotsigende ut, men innen denne sjangeren er jo det å være lykkelig gift å være rebell, sier Olsen.

Og ikke nok med det:

– En jeg jobbet med i Los Angeles syntes det var forfriskende med en så positiv plate, og lurte på om jeg var nyforelsket. Jeg måtte skuffe ham. Jeg har vært sammen med kona mi i snart 20 år, og gift med henne i åtte.

Lykke er kontroversielt

Ikke uventet klarer Egil Olsen likevel å problematisere lykketilstanden med operasyngende kone, toåring og to hunder, der han fastslår:

– Det er nesten mer kontroversielt å lage musikk om at man er lykkelig, enn om det motsatte. Det regnes nærmest som kvalmt å være lykkelig. Og det stemmer at det er vanskeligere å skrive glade låter. Det var tortur! Selv om låtene høres glade ut, så er det en mørk side, røper han:

– Den mørke siden er den boblen som par lever i, og det er det jeg synger om på låten som gir tittel til albumet, «You And Me Against The World».

Der lyder refrenget blant annet «Let's just turn off the news and curl up and let it burn. Let them get what they deserve», til toner med passende vreng.

– Jeg er familiemann, men klarer ikke helt å tilpasse meg den rollen, som minner meg litt for mye om institusjonalisering. Derfor går jeg mot satire. Jeg vil ha skurring i det naivt lykkelige, sier Egil Olsen, som likevel runder av det kommende albumet med låten «Lucky Guy».

– Der viser jeg dama at vi skal klare oss, selv om jeg biter over for mye. Det gjelder ikke å gi seg!

Ikke bare til fest

Egil Olsen bedyrer at han mener det han skriver tekster om, selv om han strekker det langt tidvis – inn i satiren og «tongue in cheek»-humoren. Han opptrer på scenen i karakter, der han gir til beste det han kaller «en overdreven versjon av meg selv».

– Jeg vil ikke være klovn, det må være en balanse. Men for meg synes altså kombinasjonen melankoli og humor helt logisk. Humor er forsvar.

Det var også som et forsvar at Egil Olsen i det hele tatt begynte å skrive musikk. 18 år gammel tilbragte han «et vanskelig år» i USA som utvekslingsstudent. Vertsbroren var syk og ble innlagt på mentalsykehus.

– Han prøvde å drepe meg. Jeg trakk meg tilbake og hørte på musikk. Da oppdaget jeg at musikk var mer enn festmusikk, men også kunne brukes til formidling av følelser og historier. Jeg oppdaget låtskriving, og lekte med å skrive dagligdagse låttekster på amerikansk gatespråk, noe som førte til at jeg lærte meg å spille gitar. Jeg drar til USA for å skrive låter fremdeles, til Los Angeles – der jeg henger med amerikanere og unngår alle nordmennene der.

Europa-klar

Fremdeles betyr tekstene mest for Egil Olsen, som regnes som en av de bedre singer/songwriterne. Om folk lytter?

– Jeg tror folk hører mer på mine tekster. Jeg vil nå ut til dem som bryr seg, selv om det bare er noen få, dedikerte fans. For til sammen blir de mange nok for meg, sier Egil Olsen.

For etter fredagsslippet i Norge skal «You And Me Against The World» videre ut i Tyskland og Benelux-landene, og etter hvert Storbritannia, før Egil Olsen følger etter albumet sitt på turné i oktober.

Slippkonsert onsdag

Onsdag er det slippkonsert for «You And Me Against The World» på Rockefeller, ironisk nok på et av klubbscenens «Strømløst»-arrangementer.

– Jeg slipper en rockeplate og har en akustisk slippkonsert med kassegitar og kontrabass. Jeg tar med blåsere, lokker Egil Olsen, som også får følge av en av sine amerikanske venner som oppvarmer og duettpartner på en låt: Ethan Gold.

Han gjestet Norge og filmfestivalen i Haugesund med tvillingbroren Ari Golds film «The Song of Sway Lake», som Ethan komponerte musikken til.