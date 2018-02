Egenandel for skredsikring

Formannskapet i Ørsta går inn for å kreve egenandel for skredsikring på Vallabøen. Dette vil beløpe seg til 45.000 kroner per huseier. Totalt koster tiltakene 24 millioner kroner, og av dette vil NVE stå for 80 prosent. Ørsta er en av de mest ras- og flomutsatte kommunene i landet. – Selv om staten betaler 80 prosent av tiltakene må også innbyggerne forberede seg på å betale for å sikre boligene sine, sier Gunnar Wangen i Ørsta kommune.