Effektivt politi i Møre og Romsdal

Politietaten i Møre og Romsdal hadde i fjor 30 prosent lavere kapasitet enn andre politidistrikt, men gjorde nesten like mye. Det viser en gjennomgang Romsdals Budstikke har gjort. Påtaleleder Elin Drønnen sier det har ført til at politiet i år har fått 11 millioner kroner ekstra for å styrke etterforskningsarbeider i 2020. Pengene brukes til nye stillinger.