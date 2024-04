Edelgard AS er konkurs

Selskapet Edelgard AS i Vestnes er konkurs.

Styret i kjøttbedriften har opplyst at den samlede gjelden er på ca. kr 23 millioner kroner og at verdiene i selskapet er på ca. kr 14 millioner. I januar meldte selskapet at matvarekjeden Bunnpris sa opp en nasjonal avtale med bedriften. Selskapet har 21 ansatte.