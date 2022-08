Ebiye Moses klar for AaFK

25 år gamle Ebiye Moses skrev i dag under for AaFK, etter at klubben ble enig med Tromsø om en overgang.

Spissen har takket ja til en kontrakt som løper ut 2023-sesongen.

– Jeg har vært i en situasjon der jeg hadde to veldig gode alternativer. Odd kom tidlig på banen, men det ble ikke noe av og da er jeg utrolig glad for AaFK fortsatt var interessert. Jeg syns det er en spennende klubb med et stort potensial som passer meg godt, sier Moses.

Den nigerianske spissen har spilt i Eliteserien for både Lillestrøm og Tromsø, og har spilt 116 kamper for de to klubbene, HamKam og Strømmen.

– Moses er en spiller med masse eliteserierfaring, og vil tilføre gruppen vår mer bredde og nye egenskaper, sier sportslig leder i AaFK, Bjørn Erik Melland.