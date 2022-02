E39 stengt på grunn av tre i vegbana

Vegen langs Hornindalsvatnet på E39 er stengt. Fleire tre har velta over vegen på grunn av sterk vind. Det er venta at det vil ta to til tre timar å rydde vegen, og Statens vegvesen anbefaler omkøyring via ferjesambandet Volda – Folkestad på gamle E39.