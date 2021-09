E39 i Heim oversvømt

En elv har gått over sine bredder og E39 er oversvømt ved Betna i Halsa. Vegtrafikksentralen er varslet, melder politiet. Ved 7.30-tiden opplyser Vegtrafikksentralen Midt-Norge at det er en stikkrenne som har gått tett, og at det er årsaken til at det kommer vann ut på vegen.