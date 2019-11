E139 stengd etter ulykke

Eit vogntog har køyrd av vegen på fylkesgrensa mellom Møre og Romsdal og Oppland. Brannvesenet melder om at det er glatt på staden, og at det skal vere snakk om store materielle skader. – Trafikken står stille no, det er ikkje mogleg å komme seg forbi, og eg kan ikkje seie noko om når dette kan løyse seg, seier Jan Rune Lillebø i 110-sentralen. Føraren skal vere lettare skadd.