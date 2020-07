E136 Rauma: ett felt stengt

E136 Rauma: Stengt i ett felt ved Voll like sørøst for Måndalstunnelen på grunn av bilberging. Der ha en bil har kjørt inn i en stolpe. Større kjøretøy kommer ikke forbi. Brannvesenet fra Måndalen stasjon i Rauma er ute ved sørsideveggen like overfor Måna camping.