E136 Åndalsnes-Dombås: Stengd

I morgontimane fredag står igjen to vogntog fast litt aust for Verma i Rauma, på same stad som i går. Det er snøver og slaps på staden. Personbilar kom først forbi, men E136 stengde igjen litt før 06.30. Politiet skriv på Twitter det vert jobba med å få bilberger til staden.