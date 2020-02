E 136 i Måndalen åpnet

Europavei 136 gjennom Måndalen i Rauma ble åpnet klokka 12 etter at et tyrkisk-registrert vogntog havnet utfor veien ved Sæbøbroa rett etter klokka halv ni. Sjåføen kom seg uskadd ut og det lekte kjølevæske ut i elva, men uten at det ble gjort noe med det. Vienen var stengt en times tid mens bergingen pågikk.