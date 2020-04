Dyrt utan forsikring

I Møre og Romsdal er 0,59 prosent av køyretøya uforsikra, og det er best i landet. Over to år etter at gebyra starta å gå for dei som ikkje skaffar seg forsikring, er det likevel over 30 000 uforsikra køyretøy i landet. Det daglege gebyret varierer frå 50 kroner for moped og traktor til 250 kroner for buss og lastebil.