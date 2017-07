Dyrere strøm

Strømprisen i Sør-Norge var nærmere 20 prosent høyere i andre kvartal i år enn i tilsvarende periode i fjor, melder NTB.

Mindre vann i magasinene og høyere kullpriser i Europa gjør at strømmen koster mer enn den gjorde i 2016, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Likevel mener han at strømprisen fortsatt ligger på et lavt nivå.