Dyrare ferjebillettar

Fleirtalet i fylkesutvalet i Møre og Romsdal går inn for at det skal bli dyrare å reise med ferje i fylket. Det er klart etter at Høgre og Kristeleg folkeparti har snudd i saka, skriv Tidens Krav.

Det er tredje gongen fylkeskommunedirektøren har gått inn for å auke ferjetakstane, og dei borgarlege partia har til no gått imot dette.

Denne gongen var det berre Framstegspartiet og Venstre som stemte imot takstauke frå 1. juli.

Saka skal endeleg avgjerast i fylkestinget.