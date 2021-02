Dyr strøm for KBK

Torsdag var strømprisen i Kristiansund på 50 øre per kilowatt time. KBK kjører varmeanlegget for fullt på Kristiansund stadion. I sum blir prisen for å varme opp klubbens hjemmebane rundt 15.000 kroner (inklusiv moms) per dag, skriver Tidens krav.