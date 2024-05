Dykkarar undersøkjer Brosundet

Dykkarar undersøkjer no om nokon kan ha falle i sjøen i området ved Brosundet i Ålesund. Operasjonsleiar Tove Holst-Dyrnes seier til NRK at det truleg ikkje er nokon i sjøen, men at dei ønskjer å vere heilt sikre.

Politiet skal ha fått tips om at ein hatt flaut i sjøen.

Politiet skriv i ei oppdatering klokka 00.11 at det ikkje er funne nokre haldpunkt for at nokon har hamna i sundet. Nødetatane avsluttar på staden.