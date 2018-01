Dykkarar rykte ut til Sykkylven

Lokalt brannmannskap og dykkarar frå Ålesund har rykt ut til Straumgjerde i Sykkylven. Ifølge 110-sentralen har dei fått ei vag melding om at nokon kan ha gått gjennom isen. Dei lyser no opp området med helikopter for å sjekke ut tipset.