Dvalin-feltet blir kopla til Ormen Lange

Om eit par månader blir eit tredje gassfelt kopla til gassanlegget på Nyhamna i Aukra. Gassen fra Dvalin-feltet skulle ha vore i land for eit par år sidan, men då var kvaliteten på gassen for dårleg. No er dette retta opp. Anleggsansvarleg for Gassco på Nyhamna, Ola Trætteberg, seier dei nye leveransane kjem til å bety meir gass til Europa, meir pengar til dei som eig gassen og fleire brukarar på Nyhamna som blir med på å dele på kostnaden ved anlegget.