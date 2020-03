Dugnad for Kultur

Mange i kulturbransjen har mistet sine inntekter, som følge av koronakrisen. Momentium har derfor inngått et samarbeid med Sparebanken Møre, Konsertsystemer, Fuglefjellet, Ocean Sound Recordings og Sunnmørsposten i prosjektet Dugnad for Kultur. Publikum vil dermed få mulighet til å høre streamede konserter live. Konsertene vil bli spilt inn på Øygardshallen på Giske og publikum vil kunne vippse artistene valgfritt beløp under konserten. Vassendgutane er først ut i denne serien, og skal opptre 2. april klokka 20. – Vi er et av de hyppigst turnerende banda i Norge, og nå når det ikke er mulig å spille sammen på lang tid, er det veldig kjekt å få denne muligheten, sier vokalist i Vassendgutane, Sindre Aam. Neon Ion/Natalie Sandtorv opptrer 6. april, og Jon Olav 12. april.