Dugnad for å åpne Romsdalseggen

I Rauma har de invitert til tidenes dugnad for å kunne åpne Romsdalseggen og få turistene til å strømme til kommunen. Ideen er å tråkke sti over eggen manuelt fordi det er så store mengder snø i fjellet og smeltingen tar svært lang tid. – Vi får ikke åpnet i juni om vi ikke tar grep selv. Og interessen for å være med har vært veldig stor, forteller mannen bak ideen Ola-Elias Åndal, daglig leder på Grand Hotel Bellevue på Åndalsnes. Dugnaden er likevel utsatt fordi det er for rasfarlig i fjellet nå.