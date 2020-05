Drukningar i 2020

I løpet av dei fire første månadene av året miste ein person livet i ei drukningsulykke her i fylket. I landet har 17 menn og to kvinner, alle over 20 år, drukna i denne perioden. I førre månad var det sju menn som omkom. No åtvarar Redningsselskapet om at det i mai brukar vere ulykker både i samband med bading og at personar har gått gjennom isen.