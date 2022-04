Drøyar med gjenopning

Leiar i Hovudutval for helse og sosial i Kristiansund, Arne Grødahl frå Arbeidarpartiet, er skuffa over at ikkje gjenopning av fødeavdelinga i Kristiansund er ført opp som eiga sak på styremøtet i Helse Møre og Romsdal neste veke. Grødahl seier at det dei siste vekene er rekruttert fleire fagfolk. Han fryktar at gjenopninga blir utsett til etter sommarferieavviklinga, om avdelinga ikkje blir opna snart. Ifølge Helse Møre og Romsdal blir fødeavdelinga opna når der er nok fagpersonar til forsvarleg drift.