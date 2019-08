Drosjerekning og pirattaxi

På Kvam i Molde klarte ikkje ein rusa mann å betale for drosjeturen sin. Han fekk hjelp av ordensmakta, både med oppgjeret og med å kome seg vel heim. I Molde sentrum er ein mann i 30-åra meldt for å køyre pirattaxi, medan ein mann i 20-åra blir meldt for å ha urinert på Torget. Eijn annan mann i 20-åra blei bortvist frå Molde sentrum, og blir meldt for ordensuro. Han skal ha oppført seg truande og sjikanerande mot personellet i ein kiosk.