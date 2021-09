Drosje for buss

Frå og med i dag skal det bli lettare for folk i Ørsta og Volda å kome seg til flyplassen på Hovden. Fylkeskommunen set i gang eit pilotprosjekt der du kan bestille drosje, men betale for buss. Rådgivar Marit Holen har tru på at dette kan bli ei permanent ordning.