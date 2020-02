Drøppingbrygga solgt

Tingvoll kommune har solgt Drøppingbrygga ved siden av hotellet til Tingvoll Næringsbygg for 200.000 kroner. Den andre budgiveren føler seg dårlig behandlet fordi kommunen ikke holdt budrunde, slik det stod i annonsen. Kommunedirektør Odd-Arild Bugge skriver i en e-post til Aura Avis (krever innlogging) at tomta er regulert til hotellformål. Reguleringsplan og utvikling i sentrum kan på sikt best ivaretas av kjøperen, mener kommunedirektøren i Tingvoll.