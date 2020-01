Dropper høyhus på 250 meter

Kjell Inge Røkkes selskap REV Ocean skroter planene om å bygge et rekordhøyt høyhus. – Motstanden var for stor. Norge er ikke modent for det, sier REV-leder Nina Jensen, til Fiskeribladet. Hun legger til at de ikke vil bygge huset 250 meter høyt, men vil opprettholde kvadratmeterplanene på 60-80.000 kvadratmeter.