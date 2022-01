Dropper en øvelse

Alpinist Ragnhild Mowinckel (29) er klar for sitt tredje OL, men kjører ikke fire konkurranser som i Sotsji og Pyeongchang. Det opplyste Rival-kjøreren til NTB under et digitalt pressetreff torsdag. – Jeg har nok med disiplinene jeg har nå. Ut fra skadesituasjonen og det som har skjedd, har jeg ikke kapasitet lenger til å stille i det. Det blir forhåpentligvis tre disipliner for min del, sa hun. Det betyr at det blir utfor, super-G og storslalåm og ikke kombinasjonen på programmet for Mowinckel. (©NTB)